Москва, ул. Саларьевская, д. 16к5. +7-915-339-97-46
Записаться
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
в Москве
Безболезненный и максимально эффективный способ удаления волос
ЧТО ТАКОЕ LAZERNO?
LAZERNO - центр лазерной эпиляции в Москве, мы используем диодный лазер нового поколения – качественный способ удалить волосы на теле. В пользу данного способа эпиляции говорят многие преимущества.
УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ
на бесплатной консультации
Собственное время
Качественный сервис
Ваше спокойствие
Подарок при первом посещении
Это знак! Знак тебе, что вот, как раз настал тот самый день, когда ты можешь начать избавляться от своих волос навсегда.
История посещений
В нашей студии на каждого клиента заводится индивидуальная карта, где каждый раз фиксируются параметры, на которых работает мастер.
Профессиональная консультация
Консультируйтесь с нашими врачами и выстраивайте курс индивидуально, это поможет избежать проблем.
УСЛУГИ LAZERNO
от
массаж Гуаша 45 мин.
1700
лицевые зоны
400
от
лимфодренажный массаж + VIP уход
ноги и бикини
от
от
1200
2600
Дополнительный уход +20 минут к процедуре
-Ампульная сыворотка с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты 500р
-Бустер 35+ (стволовые клетки,витаминный комплекс,гиалуроновая кислота)
-Бустер 45+ (нано частицы золота,гиалуроновая кислота высокой концентрации, амино кислоты)
Работаем на немецкой профессиональной косметике CNC
- Гель с AHA кислотами
- Ампульная сыворотка с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты и аллантоин.
- Тоник с гиалуроновой кислотой
- Альгинатная маска с экстрактом алоэ вера
- Авторская методика массажа 50 минут 2200р
Работаем по гелю с АНА кислотами + тоник с гиалуроновой кислотой