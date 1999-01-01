Москва, ул. Саларьевская, д. 16к5.
+7-915-339-97-46
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Москва, ул. Саларьевская, д. 16к5.
+7-915-339-97-46
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ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
в Москве

Безболезненный и максимально эффективный способ удаления волос
лазерная эпиляция в москве

ЧТО ТАКОЕ LAZERNO?

LAZERNO - центр лазерной эпиляции в Москве, мы используем диодный лазер нового поколения – качественный способ удалить волосы на теле. В пользу данного способа эпиляции говорят многие преимущества.
УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ
на бесплатной консультации
Собственное время
Качественный сервис
Ваше спокойствие
Что такое Lazerno?
Подарок при первом посещении
Это знак! Знак тебе, что вот, как раз настал тот самый день, когда ты можешь начать избавляться от своих волос навсегда.
История посещений
В нашей студии на каждого клиента заводится индивидуальная карта, где каждый раз фиксируются параметры, на которых работает мастер.
Профессиональная консультация
Консультируйтесь с нашими врачами и выстраивайте курс индивидуально, это поможет избежать проблем.

УСЛУГИ LAZERNO

массаж Гуаша
от
массаж Гуаша 45 мин.
1700
лицевые зоны
лицевые зоны
400
от
Лимфодренажный массаж
лимфодренажный массаж + VIP уход
эпиляция ног и бикини
ноги и бикини
от
от
1200
2600
Дополнительный уход +20 минут к процедуре
-Ампульная сыворотка с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты 500р
-Бустер 35+ (стволовые клетки,витаминный комплекс,гиалуроновая кислота)
-Бустер 45+ (нано частицы золота,гиалуроновая кислота высокой концентрации, амино кислоты)
Работаем на немецкой профессиональной косметике CNC
- Гель с AHA кислотами
- Ампульная сыворотка с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты и аллантоин.
- Тоник с гиалуроновой кислотой
- Альгинатная маска с экстрактом алоэ вера
Пилинги
Авторская методика
- Авторская методика массажа 50 минут 2200р
Работаем по гелю с АНА кислотами + тоник с гиалуроновой кислотой
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от
от
600
2200
Пилинги
- Альгинатная маска с алоэ вера 600р
- Чёрная маска очищающая 600р
- Пилинг 20%гликолевая кислота 3000р
- Пилинг 40% гликолевая кислота 3000р
Авторская методика массажа 50 мин.
руки и подмышки
эпиляция тела
Лицо полностью - 2000
Бакенбарды - 600
Подбородок - 600
Верхняя губа - 600
Лоб - 600
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Тотальное бикини - 2500
Классическое бикини - 1500
Ягодицы - 1200
Ноги полностью - 3900
Голени - 2500
Бёдра - 2500
Колени - 600
Подмышки - 600
Кисть рук - 600
Предплечья - 1200
Руки выше локтя - 1200
Руки полностью - 2400
Грудь (декольте) - 1200
Ореолы - 600
Живот полностью - 1200
Линия живота - 600
Спина полностью - 2500
тело
руки и подмышки
от
от
600
400

Лазерная эпиляция

Массаж

ВЫГОДНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ
1 сеанс - 2800руб
6 сеансов - 15120руб
8 сеансов - 19040руб
10 сеансов - 22400руб
leggero
тотал бикини + подмышки
classico
standart
migliore
тотал бикини + подмышки + ноги полностью
1 сеанс - 6500 руб
6 сеансов - 35100 руб
8 сеансов - 44200 руб
10 сеансов - 52000 руб
Подмышки + тотал бикини + ноги полностью + руки полностью + верх губа
1 сеанс - 9500 руб
6 сеансов - 51300 руб
8 сеансов - 64600 руб
10 сеансов - 76000 руб
1 сеанс - 5100 руб
5 сеансов - 22950 руб
8 сеансов - 34680 руб
10 сеансов - 40800 руб
тотал бикини + подмышки + голени
leggero
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ultra
standart
migliore
classico
ultra
Подмышки + тотал бикини + ноги полностью + руки до локтя + верх губа
1 сеанс - 8300 руб
5 сеансов - 37350 руб
8 сеансов - 56440 руб
10 сеансов - 66400 руб
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НАШ АДРЕС:
Москва, ул. Саларьевская, д. 16к5.

Запись по телефону или whataspp:
+7-915-339-97-46

с 9:00 до 22:00
записаться
адрес Lazerno
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